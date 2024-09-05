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    Пиняев отреагировал на слухи о драке с Дзюбой

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал информацию о том, что у него была драка с бывшим нападающим «железнодорожников» Артемом Дзюбой.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Ее (драки) не было.

    Когда это появилось, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа.

    Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

  • Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
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    • В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».

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