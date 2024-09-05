Пиняев отреагировал на слухи о драке с Дзюбой

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Ее (драки) не было.
Когда это появилось, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа.
Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».