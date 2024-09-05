Пиняев отреагировал на слухи о драке с Дзюбой

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал информацию о том, что у него была драка с бывшим нападающим «железнодорожников» Артемом Дзюбой.

«Ее (драки) не было.

Когда это появилось, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа.

Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».