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    Онугха: Я мечтал перейти в «Копенгаген»

    Футбол Копенгаген
    Российский форвард нигерийского происхождения Герман Онугха высказался о трансфере из «Вайле» в «Копенгаген».

    Герман Онугха
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    Герман Онугха

    «Я очень давно желал и мечтал перейти в "Копенгаген". Несомненно, это крупнейший клуб в Скандинавии с абсолютно впечатляющей историей и впечатляющей поддержкой болельщиков. Я стремлюсь выигрывать трофеи в своей карьере и с нетерпением жду возможности играть за лучшую команду, чьей амбицией является победа в чемпионате каждый сезон.

    Сделаю все, чтобы забивать голы, бороться и усердно работать ради команды. И отдам все, что у меня есть, чтобы мы могли добиться новых успехов вместе. У меня есть только одна цель — играть и побеждать в матчах за "Копенгаген". Это единственное, что для меня сейчас важно», — приводит слова Онугхи пресс-служба клуба.

    Напомним, в России Онугха играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».

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