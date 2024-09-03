Онугха: Я мечтал перейти в «Копенгаген»

Российский форвард нигерийского происхождениявысказался о трансфере из «Вайле» в «Копенгаген».

«Я очень давно желал и мечтал перейти в "Копенгаген". Несомненно, это крупнейший клуб в Скандинавии с абсолютно впечатляющей историей и впечатляющей поддержкой болельщиков. Я стремлюсь выигрывать трофеи в своей карьере и с нетерпением жду возможности играть за лучшую команду, чьей амбицией является победа в чемпионате каждый сезон.

Сделаю все, чтобы забивать голы, бороться и усердно работать ради команды. И отдам все, что у меня есть, чтобы мы могли добиться новых успехов вместе. У меня есть только одна цель — играть и побеждать в матчах за "Копенгаген". Это единственное, что для меня сейчас важно», — приводит слова Онугхи пресс-служба клуба.

Напомним, в России Онугха играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».