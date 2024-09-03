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    Вратарь сборной Вьетнама: Наших людей задели слова Карпина

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    Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

    Лев Данг
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    Лев Данг

    Данг прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который признался, что у него нет желания лететь во Вьетнам.

    «Знаю, что сейчас идет РПЛ, ребята вкатились в сезон. Понятно, что, может быть, особого желания лететь в такую даль и нет.

    Вьетнамские журналисты тоже переводили цитаты. В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: "Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?".

    Когда вьетнамские журналисты переводили, это немного задело людей: "Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать?".

  • Карпин: Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам?
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    • Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации.

    Возможно, это неприятно, но, так понял, что из-за отстранения вариантов немного. Со своей стороны хотел бы сказать: для нас, вьетнамской сборной, для всего народа приезд сборной России — это большое событие. Здесь очень любят русский народ, очень ценят русскую культуру. Все очень ждут сборную.

    Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится.

    Обязательно еще прилетят сюда в свои отпуска с семьями. Это очень красивая страна с курортами. Здесь много мест для отдыха. Убежден, что ребята захотят вернуться сюда», — сказал Данг, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

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