Вратарь сборной Вьетнама: Наших людей задели слова Карпина

Вратарь сборной Вьетнамавысказался о предстоящем товарищеском матче с

Данг прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который признался, что у него нет желания лететь во Вьетнам.

«Знаю, что сейчас идет РПЛ, ребята вкатились в сезон. Понятно, что, может быть, особого желания лететь в такую даль и нет.

Вьетнамские журналисты тоже переводили цитаты. В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: "Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?".

Когда вьетнамские журналисты переводили, это немного задело людей: "Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать?".

Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации.

Возможно, это неприятно, но, так понял, что из-за отстранения вариантов немного. Со своей стороны хотел бы сказать: для нас, вьетнамской сборной, для всего народа приезд сборной России — это большое событие. Здесь очень любят русский народ, очень ценят русскую культуру. Все очень ждут сборную.

Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится.

Обязательно еще прилетят сюда в свои отпуска с семьями. Это очень красивая страна с курортами. Здесь много мест для отдыха. Убежден, что ребята захотят вернуться сюда», — сказал Данг, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».