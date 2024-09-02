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    Фердинанд про Каземиро: Мне кажется, что от него много требуют

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал полузащитника «красных дьяволов» Каземиро после не удачной игры в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:3).

    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
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    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»

    «Я считаю, что это крайне неуважительно, особенно если учесть, сколько всего выиграл этот парень. Дело не только в том, что он допустил пару ошибок — если посмотреть на две игры перед началом сезона, то он, вероятно, был лучшим игроком "Манчестер Юнайтед".

    Легко говорить, что его время прошло, что он закончился. Ему 32 года, но, когда я смотрю на него, мне кажется, что от него много требуют — например, отдавать передачи на 30 ярдов (27,4 метра) и диктовать темп игры.

    "Манчестер Юнайтед" взял его в команду совершенно не для этого. Его никогда не просили об этом в "Реале". Он будет совершать ошибки, потому что не привык так играть. Каземиро добьется успеха в "Манчестер Юнайтед", только если структура команды будет подходить для игрока его типажа.

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    • Игроков покупают, чтобы они вписывались в систему игры. Каземиро попал в команду, которая играет так, как он никогда раньше не играл», — сказал Фердинанд Metro.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе.

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