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    Дивеев и Солдатенков покинут расположение сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Сборная России недосчиталась двух игроков обороны перед товарищескими матчами с Вьетнамом и Таиландом. Это Игорь Дивеев и Александр Солдатенков, которые получили травмы.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не поможет национальной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.

    Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», — цитирует главного врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба сборной России.

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