Дивеев и Солдатенков покинут расположение сборной России

Сборная России недосчиталась двух игроков обороны перед товарищескими матчами с Вьетнамом и Таиландом. Это, которые получили травмы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Дивеев Фото: rfs.ru

«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не поможет национальной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.

Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», — цитирует главного врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба сборной России.

Уже известно, что в качестве замены в расположение национальной команды прибудет защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.