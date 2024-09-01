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    Слот: Забили хорошие мячи, а Алиссон во втором тайме сделал несколько важных сэйвов

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итог матча против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «МЮ начал матч очень агрессивно, нам пришлось нащупывать свою игру в этот период, но, отправляясь на "Олд Траффорд", ты знаешь, что тебя ждут сложные отрезки. Мы сумели их преодолеть.

    Мне понравилось, что после отмены нашего прекрасного гола мы продолжили играть так же, как до него. В итоге мы забили хорошие мячи, а Алиссон во втором тайме сделал несколько важных сэйвов, однако победа заслуженная.

    Сегодня мы часто видели, как наши форварды агрессивно возвращались назад, и для победы в подобных матчах именно это и необходимо», –цитирует Слота Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (3 балла).

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