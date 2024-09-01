ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хесус Медина — игрок «Спартака» Бойня, а не футбол. «Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»
  • 23:51
    • «Наполи» вырвал победу у «Пармы»
  • 23:44
    • «Лацио» и «Милан» не выявили сильнейшего
  • 23:20
    • Самсонова разгромила Крюгер и пробилась в четвертый круг US Open
  • 23:03
    • Синнер уверенно вышел в четвертый круг US Open
  • 22:40
    • Джейдон Санчо стал игроком «Челси»
    Все новости спорта

    «Леганес» одолел «Мальорку», «Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Вильярреал Леганес Мальорка
    В матче четвертого тура испанской Примеры «Мальорка» на выезде победила «Леганес» со счетом 1:0.

    «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал»

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Даниэль Родригес.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Мальорка 0:1
    Гол: 0:1 Дани Родригес (43') Леганес: Хуан Сориано, Хорхе Саэнс, Серхио Гонсалес, Хавьер Эрнандес (Мигель Де ла Фуэнте, 67'), Дарко Брашанац, Ренато Тапиа (Иван Неу, 46'), Оскар Родригес (Сейдуба Сиссе, 57'), Даниэль Раба (Хуан Крус, 46'), Мунир Эль-Хаддади (Энрик Франкеса, 46'), Диего Гарсия, Adrià Altimira (Валентен Розье, 57') Мальорка: Доминик Грейф, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 72'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Маффео (Антонио Санчес, 33'), Такума Асано (Серхи Дардер, 72'), Саму Кошта, Мануэль Морланес (Хосе Копете, 84'), Дани Родригес (Омар Маскарель, 84'), Ведат Мурики, Marc Domenec Предупреждения: Мануэль Морланес (77'), Омар Маскарель (85'), Иван Неу (89'), Роберт Наварро (90 + 2')

    «Мальорка» набрала пять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Леганеса» осталось пять баллов и шестая строчка.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной игре «Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1.

    На гол Уго Дуро гости ответили точным ударом Айозе Переса.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Вильярреал 1:1
    Голы: 1:0 Уго Дуро (24'), 1:1 Айосе Перес (45 + 3') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес, Тьерри Корреа, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Хесус Васкес Алькальде (Димитри Фулкье, 70'), Уго Гильямон (Рафаэль Мир Висенте, 69'), Андре Алмейда (Хави Герра, 82'), Пепелу, Луис Риоха (Серхи Канос, 82'), Уго Дуро Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта, Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Сантьяго Комесанья, Пап Гуй, Даниэль Парехо (Илиас Акомах, 46'), Айосе Перес (Хуан Бернат, 77'), Thierno Barry, Yeremy Pino (Рамон Терратс, 69') Предупреждения: Уго Дуро (39'), Yeremy Pino (42'), Пап Гуй (50'), Пепелу (51'), Уго Гильямон (62'), Пап Гуй (68'), Кико Фемения (76'), Рауль Альбиоль (83')

    «Вильярреал» набрал восемь баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице. У «Валенсии» только первое очко и последняя строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев сенсационно проиграет Коболли?
  • Коболли — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры