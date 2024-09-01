«Леганес» одолел «Мальорку», «Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью

В матче четвертого тура испанской Примерына выезде победиласо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Даниэль Родригес.

Футбол. Испания. Примера Леганес — Мальорка 0:1 Гол: 0:1 Дани Родригес (43') Леганес: Хуан Сориано, Хорхе Саэнс, Серхио Гонсалес, Хавьер Эрнандес (Мигель Де ла Фуэнте, 67'), Дарко Брашанац, Ренато Тапиа (Иван Неу, 46'), Оскар Родригес (Сейдуба Сиссе, 57'), Даниэль Раба (Хуан Крус, 46'), Мунир Эль-Хаддади (Энрик Франкеса, 46'), Диего Гарсия, Adrià Altimira (Валентен Розье, 57') Мальорка: Доминик Грейф, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 72'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Маффео (Антонио Санчес, 33'), Такума Асано (Серхи Дардер, 72'), Саму Кошта, Мануэль Морланес (Хосе Копете, 84'), Дани Родригес (Омар Маскарель, 84'), Ведат Мурики, Marc Domenec Предупреждения: Мануэль Морланес (77'), Омар Маскарель (85'), Иван Неу (89'), Роберт Наварро (90 + 2')

«Мальорка» набрала пять очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Леганеса» осталось пять баллов и шестая строчка.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельной игре «Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1.

На гол Уго Дуро гости ответили точным ударом Айозе Переса.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Вильярреал 1:1 Голы: 1:0 Уго Дуро (24'), 1:1 Айосе Перес (45 + 3') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес, Тьерри Корреа, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Хесус Васкес Алькальде (Димитри Фулкье, 70'), Уго Гильямон (Рафаэль Мир Висенте, 69'), Андре Алмейда (Хави Герра, 82'), Пепелу, Луис Риоха (Серхи Канос, 82'), Уго Дуро Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта, Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Сантьяго Комесанья, Пап Гуй, Даниэль Парехо (Илиас Акомах, 46'), Айосе Перес (Хуан Бернат, 77'), Thierno Barry, Yeremy Pino (Рамон Терратс, 69') Предупреждения: Уго Дуро (39'), Yeremy Pino (42'), Пап Гуй (50'), Пепелу (51'), Уго Гильямон (62'), Пап Гуй (68'), Кико Фемения (76'), Рауль Альбиоль (83')

«Вильярреал» набрал восемь баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице. У «Валенсии» только первое очко и последняя строчка.