Поднимется ли «Атлетик» на шестое место?

прогноз на баскское дерби в испанской Ла Лиге, ставка за 1.88

7 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 11 очков в своем активе.

Команда находится на 15-м месте с отрывом в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Депортиво» (1:2).

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Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах разгромно одержал победу над представителем низшего дивизиона — «Атлетико Калатаюд» (6:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осасуна» проиграл шесть раз при двух победах.

Трудно поверить, что такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на очки, пусть даже и на своем поле, поскольку соперник попросту выше их классом.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам 10-ти поединков текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 15 очков в своем активе.

Команда находится на седьмом месте с отрывом в четыре пункта от нынешнего соперника и с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на своём поле одержал победу над «Реал Сосьедадом» (2:1).

Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над представителем низшего дивизиона «Пратом» (6:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» не знал другого исхода кроме выигрыша.

Очевидно, что такой ход гостей обещает им хорошие шансы на три очка, даже несмотря на недружелюбную публику баскского дерби, тем более что их уровень выше, чем у соперника.

Алекс Беренгер — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

На что ставят в матче Осасуна — Атлетик Букмекерские коэффициенты на матч Осасуна — Атлетик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Осасуны» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Атлетик» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.40, выигрыш «Осасуны» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.09 и 1.71.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Тем временем, такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

1.88 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Осасуна» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей «Атлетика».

2.50 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Осасуна» — «Атлетик» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50