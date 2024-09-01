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    «Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

    «Хайденхайм» — «Аугсбург»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Хайденхайм» всухую обыграл «Аугсбург» (4:0) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Пауль Ваннер на 9-й минуте с пенальти, Лео Шенца на 30-й минуте, Адриан Бек на 69-й минуте и Максимилиан Бройниг на 73-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Аугсбург 4:0
    Голы: 1:0 Пауль Ваннер (пенальти) (9'), 2:0 Leo Scienza (30'), 3:0 Adrian Beck (69'), 4:0 Максимилиан Бройниг (73') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Бенедикт Гимбер, Ян Шёппнер, Пауль Ваннер (Sirlord Conteh, 70'), Марвин Пирингер (Максимилиан Бройниг, 70'), Omar Traore, Lennard Maloney (Luca Kerber, 41'), Adrian Beck (Тим Зирслебен, 81'), Leo Scienza (Матиас Хонсак, 81') Аугсбург: Недилько Лабрович, Димитрис Яннулис, Кевен Шлоттербек, Джеффри Гауэлеу, Мадс Педерсен (Мариус Вольф, 46'), Арне Майер (Кристиян Якич, 74'), Фредрик Йенсен (Рубен Варгас, 46'), Тим Брайтхаупт (Мерт Кёмюр, 63'), Эльвис Реджбечай, Филлип Тиц (Стив Мунье, 59'), Самюэль Эссенде Предупреждения: Джеффри Гауэлеу (45 + 7'), Кевен Шлоттербек (67'), Эльвис Реджбечай (69')

    После этого матча «Хайденхайм» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 15-й позиции (1 балл).

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