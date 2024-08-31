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    Хет-трик Холанна принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде победил «Вест Хэм» со счетом 3:1.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанн. А автогол Рубена Диаша стал единственным взятием ворот хозяев.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Манчестер Сити 1:3
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (10'), 1:1 Рубен Диаш (автогол) (19'), 1:2 Эрлинг Холанд (30'), 1:3 Эрлинг Холанд (83') Вест Хэм: Альфонс Ареола (Лукаш Фабиански, 46'), Аарон Ван-Биссака, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 71'), Эдсон Альварес (Tomas Soucek, 77'), Родригес Гидо, Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио (Никлас Фуллкруг, 71'), Джаррод Боуэн (Крисенсио Саммервилл, 86') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Йошко Гвардиол (Кайл Уолкер, 88'), Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джек Грилиш (Матеус Нунес, 72'), Кевин Де Брёйне (Натан Аке, 88'), Бернарду Силва, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Илкай Гюндоган, 68') Предупреждения: Кевин Де Брёйне (44'), Эмерсон (61'), Макс Килман (63'), Родригес Гидо (76')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» смог набрать девять баллов и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. У «Вест Хэма» три балла и четырнадцатая позиция.

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