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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
  • 16:27
    • «Арсенал» и «Брайтон» поделили очки
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    «Арсенал» и «Брайтон» поделили очки

    «Арсенал» — «Брайтон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче третьего тура чемпионата Англии «Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью 1:1.

    Кай Хаверц («Арсенал»)
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    Кай Хаверц («Арсенал»)

    На гол Кая Хаверца в первой половине встречи гости ответили точным ударом Жоао Педро во втором тайме.

    Отметим, что «Арсенал» с 49-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Деклана Райса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (38'), 1:1 Жоао Педро (58') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Юрриен Тимбер (Александр Зинченко, 80'), Мартин Эдегор (Габриэл Мартинелли, 74'), Томас Парти, Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц, Леандро Троссард (Риккардо Калафьори, 59') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман (Первис Эступинан, 72'), Каору Митома (Саймон Адингра, 85'), Жоао Педро, Янкуба Минте (Жоржиньо Рюттер, 72'), Карлос Балеба, Джеймс Милнер (Ясин Аяри, 17'), Джек Хиншелвуд, Дэнни Уэлбек (Хулио Энсисо, 85') Предупреждения: Деклан Райс (42'), Fabian Hurzeler (43'), Томас Парти (45 + 3'), Деклан Райс (49'), Юрриен Тимбер (70'), Янкуба Минте (70'), Дэвид Райа (90 + 4')

    Календарь и таблица АПЛ

    Таким образом, обе команды набрали по семь очков. Они идут на первом и втором месте в турнирной таблице.

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