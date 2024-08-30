ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • 09:31
    • Медведев о матче с Марожаном: Чувствовал себя как в итальянском ресторане
  • 09:14
    • Экс-защитник «Спартака» перешел в «Валенсию»
    Все новости спорта

    Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Аякс АЗ Алкмар Твенте Бешикташ Галатасарай Фенербахче Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Андерлехт Юнион Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм 1899 Олимпиакос ПАОК Атлетик Реал Сосьедад Лацио Рома Порту Брага Лион Ницца Виктория Пльзень Славия Прага Динамо Киев Карабах Рейнджерс
    В Лиге Европы определились все участники общего этапа.

    Сон Хын Мин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин

    На общем этапе сыграют 36 команд, каждая из которых проведет по восемь матчей с разными соперниками.

    Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

    Нидерланды (3 команды): «Алкмаар», «Аякс», «Твенте»

    Турция (3): «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче»

    Англия (2): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

    Бельгия (2): «Андерлехт», «Унион»

    Германия (2): «Айнтрахт», «Хоффенхайм»

    Греция (2): «Олимпиакос», ПАОК

    Испания (2): «Атлетик», «Реал Сосьедад»

    Италия (2): «Лацио», «Рома»

    Португалия (2): «Брага», «Порту»

  • Жеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • Всех главные победители и неудачники после жеребьевки нового формата Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Франция (2): «Лион», «Ницца»

    Чехия (2): «Виктория», «Славия»

    Швеция (2): «Мальме», «Эльфсборг»

    Азербайджан (1): «Карабах»

    Болгария (1): «Лудогорец»

    Венгрия (1): «Ференцварош»

    Дания (1): «Митьюлланд»

    Израиль (1): «Маккаби» Тель-Авив

    Латвия (1): РФС

    Норвегия (1): «Буде-Глимт»

    Румыния (1): «Стяуа»

    Украина (1): «Динамо» Киев

    Шотландия (1): «Рейнджерс»

    Расписание общего этапа

    Тур 1: 25-26 сентября 2024 года
    Тур 2: 3 октября 2024 года
    Тур 3: 24 октября 2024 года
    Тур 4: 7 ноября 2024 года
    Тур 5: 28 ноября 2024 года
    Тур 6: 12 декабря 2024 года
    Тур 7: 23 января 2025 года
    Тур 8: 30 января 2025 года

    Финал Лиги Европы УЕФА-2024/25 пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную игру
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» одержит важную победу, разгромив соперника
  • «Пари НН» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» не оставит шансов своему сопернику
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры