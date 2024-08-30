Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы

На общем этапе сыграют 36 команд, каждая из которых проведет по восемь матчей с разными соперниками.
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Нидерланды (3 команды): «Алкмаар», «Аякс», «Твенте»
Турция (3): «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче»
Англия (2): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»
Бельгия (2): «Андерлехт», «Унион»
Германия (2): «Айнтрахт», «Хоффенхайм»
Греция (2): «Олимпиакос», ПАОК
Испания (2): «Атлетик», «Реал Сосьедад»
Италия (2): «Лацио», «Рома»
Португалия (2): «Брага», «Порту»
Франция (2): «Лион», «Ницца»
Чехия (2): «Виктория», «Славия»
Швеция (2): «Мальме», «Эльфсборг»
Азербайджан (1): «Карабах»
Болгария (1): «Лудогорец»
Венгрия (1): «Ференцварош»
Дания (1): «Митьюлланд»
Израиль (1): «Маккаби» Тель-Авив
Латвия (1): РФС
Норвегия (1): «Буде-Глимт»
Румыния (1): «Стяуа»
Украина (1): «Динамо» Киев
Шотландия (1): «Рейнджерс»
Расписание общего этапа
Тур 1: 25-26 сентября 2024 года
Тур 2: 3 октября 2024 года
Тур 3: 24 октября 2024 года
Тур 4: 7 ноября 2024 года
Тур 5: 28 ноября 2024 года
Тур 6: 12 декабря 2024 года
Тур 7: 23 января 2025 года
Тур 8: 30 января 2025 года
Финал Лиги Европы УЕФА-2024/25 пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.