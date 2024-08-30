Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы

В Лиге Европы определились все участники общего этапа.

На общем этапе сыграют 36 команд, каждая из которых проведет по восемь матчей с разными соперниками.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Нидерланды (3 команды): «Алкмаар», «Аякс», «Твенте»

Турция (3): «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче»

Англия (2): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

Бельгия (2): «Андерлехт», «Унион»

Германия (2): «Айнтрахт», «Хоффенхайм»

Греция (2): «Олимпиакос», ПАОК

Испания (2): «Атлетик», «Реал Сосьедад»

Италия (2): «Лацио», «Рома»

Португалия (2): «Брага», «Порту»

Франция (2): «Лион», «Ницца»

Чехия (2): «Виктория», «Славия»

Швеция (2): «Мальме», «Эльфсборг»

Азербайджан (1): «Карабах»

Болгария (1): «Лудогорец»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Дания (1): «Митьюлланд»

Израиль (1): «Маккаби» Тель-Авив

Латвия (1): РФС

Норвегия (1): «Буде-Глимт»

Румыния (1): «Стяуа»

Украина (1): «Динамо» Киев

Шотландия (1): «Рейнджерс»

Расписание общего этапа

Тур 1: 25-26 сентября 2024 года

Тур 2: 3 октября 2024 года

Тур 3: 24 октября 2024 года

Тур 4: 7 ноября 2024 года

Тур 5: 28 ноября 2024 года

Тур 6: 12 декабря 2024 года

Тур 7: 23 января 2025 года

Тур 8: 30 января 2025 года

Финал Лиги Европы УЕФА-2024/25 пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.