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    «Интер» разбил «Аталанту»

    «Интер» — «Аталанта»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Интер
    В матче третьего тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 4:0.

    Маркус Тюрам
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    Маркус Тюрам

    Забитыми мячами отметились Николо Барелла и Маркус Тюрам, который оформил дубль. Также свои ворота поразил Берат Джимсити.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Аталанта 4:0
    Голы: 1:0 Берат Джимсити (автогол) (4'), 2:0 Николо Барелла (10'), 3:0 Марку Тюрам (47'), 4:0 Марку Тюрам (56') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 61'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 79'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 61'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам (Мехди Тареми, 79'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 83') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Шарль Де Кетеларе, 80'), Рауль Белланова (Рафаэл Толой, 58'), Маттео Руджери, Берат Джимсити, Марко Брешианини, Лазар Самарджич (Marco Palestra, 80'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Матео Ретеги Предупреждения: Мартен де Рон (45 + 1'), Матео Ретеги (53')

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.

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