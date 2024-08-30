«Интер» — «Аталанта»: счет матча 4:0, обзор голов

Маркус Тюрам Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами отметились Николо Барелла и Маркус Тюрам, который оформил дубль. Также свои ворота поразил Берат Джимсити.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Аталанта 4:0
Голы: 1:0 Берат Джимсити (автогол) (4'), 2:0 Николо Барелла (10'), 3:0 Марку Тюрам (47'), 4:0 Марку Тюрам (56') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 61'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 79'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 61'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам (Мехди Тареми, 79'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 83') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Шарль Де Кетеларе, 80'), Рауль Белланова (Рафаэл Толой, 58'), Маттео Руджери, Берат Джимсити, Марко Брешианини, Лазар Самарджич (Marco Palestra, 80'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Матео Ретеги Предупреждения: Мартен де Рон (45 + 1'), Матео Ретеги (53')
«Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.