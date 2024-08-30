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    Определились все участники общего этапа Лиги конференций

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    Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    В число 36 команд, которые сыграют на общем этапе, вошли 24 победителя раунда плей-офф Лиги конференций, а также 12 команд, которые вылетели в раунде плей-офф Лиги Европы.

    Кипр (3 команды): АПОЕЛ, «Омония», «Пафос»

    Австрия (2): ЛАСК, «Рапид»

    Бельгия (2): «Гент», «Серкль»

    Польша (2): «Легия», «Ягеллония»

    Словения (2): «Олимпия», «Целе»

    Швейцария (2): «Лугано», «Санкт-Галлен»

    Англия (1): «Челси»

    Армения (1): «Ной»

    Беларусь (1): «Динамо» Минск

    Босния и Герцеговина (1): «Борац»

    Германия (1): «Хайденхайм»

    Греция (1): «Панатинаикос»

    Дания (1): «Копенгаген»

    Ирландия (1): «Шэмрок Роверс»

    Исландия (1): «Викингур»

    Испания (1): «Бетис»

    Италия (1): «Фиорентина»

    Казахстан (1): «Астана»

    Молдова (1): «Петрокуб»

    Норвегия (1): «Мольде»

    Португалия (1): «Витория Гимарайнш»

    Северная Ирландия (1): «Ларн»

    Сербия (1): ТСЦ

    Турция (1): «Истанбул Башакшехир»

    Уэльс (1): ТНС

    Финляндия (1): ХИК

    Чехия (1): «Млада-Болеслав»

    Швеция (1): «Юргорден»

    Шотландия (1): «Хартс»

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    • Расписание общего этапа

    Тур 1: 3 октября 2024 года
    Тур 2: 24 октября 2024 года
    Тур 3: 7 ноября 2024 года
    Тур 4: 28 ноября 2024 года
    Тур 5: 12 декабря 2024 года
    Тур 6: 19 декабря 2024 года

    Финал Лиги конференций в сезоне-2024/2025 пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.

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