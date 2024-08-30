Определились все участники общего этапа Лиги конференций

В число 36 команд, которые сыграют на общем этапе, вошли 24 победителя раунда плей-офф Лиги конференций, а также 12 команд, которые вылетели в раунде плей-офф Лиги Европы.
Кипр (3 команды): АПОЕЛ, «Омония», «Пафос»
Австрия (2): ЛАСК, «Рапид»
Бельгия (2): «Гент», «Серкль»
Польша (2): «Легия», «Ягеллония»
Словения (2): «Олимпия», «Целе»
Швейцария (2): «Лугано», «Санкт-Галлен»
Англия (1): «Челси»
Армения (1): «Ной»
Беларусь (1): «Динамо» Минск
Босния и Герцеговина (1): «Борац»
Германия (1): «Хайденхайм»
Греция (1): «Панатинаикос»
Дания (1): «Копенгаген»
Ирландия (1): «Шэмрок Роверс»
Исландия (1): «Викингур»
Испания (1): «Бетис»
Италия (1): «Фиорентина»
Казахстан (1): «Астана»
Молдова (1): «Петрокуб»
Норвегия (1): «Мольде»
Португалия (1): «Витория Гимарайнш»
Северная Ирландия (1): «Ларн»
Сербия (1): ТСЦ
Турция (1): «Истанбул Башакшехир»
Уэльс (1): ТНС
Финляндия (1): ХИК
Чехия (1): «Млада-Болеслав»
Швеция (1): «Юргорден»
Шотландия (1): «Хартс»
Расписание общего этапа
Тур 1: 3 октября 2024 года
Тур 2: 24 октября 2024 года
Тур 3: 7 ноября 2024 года
Тур 4: 28 ноября 2024 года
Тур 5: 12 декабря 2024 года
Тур 6: 19 декабря 2024 года
Финал Лиги конференций в сезоне-2024/2025 пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.