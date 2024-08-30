Определились все участники общего этапа Лиги конференций

Стали известны все участники общего этапа

В число 36 команд, которые сыграют на общем этапе, вошли 24 победителя раунда плей-офф Лиги конференций, а также 12 команд, которые вылетели в раунде плей-офф Лиги Европы.

Кипр (3 команды): АПОЕЛ, «Омония», «Пафос»

Австрия (2): ЛАСК, «Рапид»

Бельгия (2): «Гент», «Серкль»

Польша (2): «Легия», «Ягеллония»

Словения (2): «Олимпия», «Целе»

Швейцария (2): «Лугано», «Санкт-Галлен»

Англия (1): «Челси»

Армения (1): «Ной»

Беларусь (1): «Динамо» Минск

Босния и Герцеговина (1): «Борац»

Германия (1): «Хайденхайм»

Греция (1): «Панатинаикос»

Дания (1): «Копенгаген»

Ирландия (1): «Шэмрок Роверс»

Исландия (1): «Викингур»

Испания (1): «Бетис»

Италия (1): «Фиорентина»

Казахстан (1): «Астана»

Молдова (1): «Петрокуб»

Норвегия (1): «Мольде»

Португалия (1): «Витория Гимарайнш»

Северная Ирландия (1): «Ларн»

Сербия (1): ТСЦ

Турция (1): «Истанбул Башакшехир»

Уэльс (1): ТНС

Финляндия (1): ХИК

Чехия (1): «Млада-Болеслав»

Швеция (1): «Юргорден»

Шотландия (1): «Хартс»

Расписание общего этапа

Тур 1: 3 октября 2024 года

Тур 2: 24 октября 2024 года

Тур 3: 7 ноября 2024 года

Тур 4: 28 ноября 2024 года

Тур 5: 12 декабря 2024 года

Тур 6: 19 декабря 2024 года

Финал Лиги конференций в сезоне-2024/2025 пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.