Личка: Такие матчи ты можешь провести за сезон один или два раза

Главный тренер московскоговысказался о матче против(5:1).

«Я очень рад победе, потому что выиграть 5:1 всегда очень приятно. Такие матчи ты можешь провести за сезон один или два раза. Сегодня у нас получилось реализовать моменты. В первом неплохом моменте мы сразу забили первый гол, и очень быстро забили второй.

Тот состав, который вышел сегодня, был составом на одну игру, и до конца сезона такого состава не будет. Также очень рад, что ребята, которые вышли на поле, подняли эту планку. В воскресенье мы показали высокий уровень игры, хорошую интенсивность, скорость. Сегодня играли плюс‑минус так же.

Окишор и Боков? Мне очень приятно видеть этих молодых игроков, которые выходят и не боятся играть, стараются выполнять, что требуем. Но понятно, что у них еще долгий путь до того, где сегодня находится, например, Тюкавин.

Маухуб? Он приехал после Олимпиады, у него было 12 дней отдыха. Он тренируется здесь 3–4 дня. Когда он проведет хорошую работу и будет пауза на сборную, он покажет, что умеет. Это движение за спиной, скорость, он очень неприятный нападающий, которого всегда ищут, где он находится, потому что он двигается все 90 минут», — цитирует Личку «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 6-ю баллами в копилке. «Крылья Советов» — на последней 4-й позиции без набранных очков.