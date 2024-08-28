«Пари НН» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Боженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе.

«Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го августа в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров группового этапа Кубка России «Пари НН» занимает последнее 4-е место в группе С с 1-м набранным очком. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (6 баллов).