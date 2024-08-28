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    Джастин Куэро«Оренбург» — «Ростов». Онлайн
  • 16:36
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России против «Пари НН»
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    Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России против «Пари НН»

    «Пари НН» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Пари НН» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Федор Смолов — нападающий «Краснодара»
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    Федор Смолов — нападающий «Краснодара»

    «Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Боженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе.

    «Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

  • «Пари НН» — «Краснодар». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 3-го тура Кубка России «Пари НН» — «Краснодар»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го августа в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров группового этапа Кубка России «Пари НН» занимает последнее 4-е место в группе С с 1-м набранным очком. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (6 баллов).

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