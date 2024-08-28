Флик: Ольмо сделал разницу

Наставник «Барселоны»высказался о победе над «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги (2:1).

Победу каталонцам принес гол новичка сине-гранатовых Дани Ольмо.

«В начале второго тайма мы были хороши. Главная причина этого — вышедший на поле Дани Ольмо. Он очень хорошо справляется с мячом и в прессинге без мяча. Сделал разницу во второй части матча.

Мы хорошо контролировали мяч во втором тайме. Владение мячом очень надежное, и в этом отношении у нас все очень хорошо.

Перед субботой мы проанализируем нашу игру. У нас 9 очков из 9, но работа еще не завершена. На данный момент нужно улучшать игру в первом тайме», — цитирует Флика Jijantes.