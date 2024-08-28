Артига: Нам нужно быстро учиться и улучшать свою игру при стандартах

Главный тренерподвел итог матча против(0:4) Кубке России.

«Хотелось бы поздравить "Локомотив", они очень хорошо начали сезон. С такими молодыми ребятами в составе они заслужили победу.

Сейчас нам нужно быстро учиться и улучшать свою игру при стандартах. Пожалуй, это моя единственная просьба и требование к команде. Чтобы исправить наше положение, нам нужно научиться хорошо работать при стандартах. У команды осталось мало времени перед матчем с ЦСКА, где есть игроки, которые очень опасны и могут забивать голы со стандартных положений.

Всегда в игре можно найти позитивные и негативные стороны. Например, Капленко впервые сыграл за "Химки", также некоторые у нас вернулись после травм. Завтра посмотрим и проанализируем игру, сделаем выводы.

Травмы Берковского и Голубовича — это проблема для "Химок". Берковский хорошо отрабатывал в переходных фазах, а также при обороне и атаках. Для нас это потеря. Скорее всего, он вернется к нам после восстановления во время перерыва на матчи сборных. Есть вероятность, что он подвернул лодыжку и выбыл из состава как минимум на неделю», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

После этого матча «железнодорожники» занимают 1-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Химки» — на 3-й позиции (3 балла).