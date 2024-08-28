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    Артига: Нам нужно быстро учиться и улучшать свою игру при стандартах

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итог матча против «Локомотива» (0:4) Кубке России.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Хотелось бы поздравить "Локомотив", они очень хорошо начали сезон. С такими молодыми ребятами в составе они заслужили победу.

    Сейчас нам нужно быстро учиться и улучшать свою игру при стандартах. Пожалуй, это моя единственная просьба и требование к команде. Чтобы исправить наше положение, нам нужно научиться хорошо работать при стандартах. У команды осталось мало времени перед матчем с ЦСКА, где есть игроки, которые очень опасны и могут забивать голы со стандартных положений.

    Всегда в игре можно найти позитивные и негативные стороны. Например, Капленко впервые сыграл за "Химки", также некоторые у нас вернулись после травм. Завтра посмотрим и проанализируем игру, сделаем выводы.

    Травмы Берковского и Голубовича — это проблема для "Химок". Берковский хорошо отрабатывал в переходных фазах, а также при обороне и атаках. Для нас это потеря. Скорее всего, он вернется к нам после восстановления во время перерыва на матчи сборных. Есть вероятность, что он подвернул лодыжку и выбыл из состава как минимум на неделю», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    После этого матча «железнодорожники» занимают 1-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Химки» — на 3-й позиции (3 балла).

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