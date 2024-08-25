Осинькин о победе «Крыльев»: Мы организованно, агрессивно и быстро играли впереди

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги с(3:1).

«Я считаю, что и в первом тайме мы очень агрессивно играли, создали достаточно моментов. Первый тайм всегда более строгий по игре в обороне, умение играть в обороне "Пари НН" показал в матче с "Краснодаром". Я бы сказал, что гораздо больше создали моментов даже до того, как повели в счёте. Но также у нас как минимум один очень нехороший момент был, помимо пропущенного гола. Но в целом счёт по игре.

Ребята — молодцы. Мы организованно, агрессивно и быстро играли впереди, создали много моментов. Наиграли на победу», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке самарцы сыграют против «Динамо» 28-го августа.