«Нефтехимик» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в составе екатеринбургской команды забил полузащитник Эрик Бикфалви на 59-й минуте. У «Нефтехимика» отличился нападающий Рашид Магомедов на 74-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Урал 1:1 Голы: 0:1 Эрик Бикфалви (59'), 1:1 Ражаб Магомедов (74') Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Voronov M. Предупреждения: Алексей Мамин (3'), Тимур Аюпов (49'), Николай Толстопятов (61'), Матвей Першин (90+3'), Егор Мосин (90+4'), Данила Емельянов (90+4')

После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-й место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Урал» — на 2-й позиции (14 баллов).