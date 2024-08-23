«Ювентус» заинтересован в трансфере Санчо

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании Санчо заинтересован «Ювентус».

Туринский клуб рассматривает, прежде всего, вариант с арендой английского вингера.

Источник отмечает, что «Ювентус» готов включить в соглашение опцию обязательного выкупа следующим летом.

Также отмечается, что препятствием для трансфера может стать зарплата футболиста.

Во второй половине минувшего сезона Санчо выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 30 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.