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    «Ювентус» заинтересован в трансфере Санчо

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании Санчо заинтересован «Ювентус».

    Туринский клуб рассматривает, прежде всего, вариант с арендой английского вингера.

    Источник отмечает, что «Ювентус» готов включить в соглашение опцию обязательного выкупа следующим летом.

    Также отмечается, что препятствием для трансфера может стать зарплата футболиста.

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    • Во второй половине минувшего сезона Санчо выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

    Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 30 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.

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