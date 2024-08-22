Тен Хаг: Санчо? Игроки могут быть разочарованы, но они должны смириться с этим

Главный тренервысказался о готовности хавбекавыходить на поле.

«Отношение футболистов к конкуренции очень важно. Иногда они будут разочарованы, но им придётся смириться с этим. Игрок побеждает только в составе команды. Призовые места будут определены в мае следующего года, до тех пор команде нужен высокий уровень мотивации от всех футболистов. Это не ожидание тренерского штаба, а требование», — приводит слова тен Хага Goal.

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Напомним, что в матче первого тура против «Фулхэма» (1:0) Санчо не попал даже в заявку английского коллектива.