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    Тен Хаг: Санчо? Игроки могут быть разочарованы, но они должны смириться с этим

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о готовности хавбека Джедона Санчо выходить на поле.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Отношение футболистов к конкуренции очень важно. Иногда они будут разочарованы, но им придётся смириться с этим. Игрок побеждает только в составе команды. Призовые места будут определены в мае следующего года, до тех пор команде нужен высокий уровень мотивации от всех футболистов. Это не ожидание тренерского штаба, а требование», — приводит слова тен Хага Goal.

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    Напомним, что в матче первого тура против «Фулхэма» (1:0) Санчо не попал даже в заявку английского коллектива.

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