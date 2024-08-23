Рязанцев: Контракт с «Торпедо» закончился, сейчас учусь на тренера

Бывший игрок «Рубина», «Зенита» и «Торпедо», который недавно завершил карьеру, в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о своих планах на будущее.

«Что касается сотрудничества с "Торпедо" то мой контракт с клубом в качестве спортивного координатора закончился в этом июне. В прошлом году у меня еще был контракт футболиста, который потом слегка переформатировался. К моему огромному сожалению, руководство "Торпедо" не нашло, что предложить мне интересного на перспективу.

В данный момент учусь на лицензию "А-УЕФА" и параллельно, как вы сказали, осматриваюсь. Прикидываю разные варианты.

Тренер или административная должность? Не исключаю ни того, ни другого. Я поработал в спортивном блоке. Был помощником главного тренера два месяца. Да, опыта нет, но есть понимание, что нужно делать, и желание развиваться. Всё-таки сотрудничал с топовыми специалистами», — отметил Рязанцев.

Полностью интервью Александра Рязанцева можете прочитать по этой ссылке.