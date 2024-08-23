Куртуа сообщил об отказе играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско

Ранее по этой же причине Куртуа оказался играть за сборную Бельгии на Евро-2024.
«Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и фанатам нашей национальной сборной.
Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас, кто поддерживает "красных дьяволов".
Я считаю себя привилегированным, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.
К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством.
В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперед, мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы.
Федерация, с которой я провел несколько обсуждений, приняла мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению.
Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший курс действий для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.
Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», — написал Куртуа в своих соцсетях.
Контракт 38-летнего Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 31 июля 2026 года.