Куртуа сообщил об отказе играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско

Вратарь мадридского «Реала»заявил, что не будет играть за сборную Бельгии до тех пор, пока пост главного тренера занимает

Ранее по этой же причине Куртуа оказался играть за сборную Бельгии на Евро-2024.

«Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и фанатам нашей национальной сборной.

Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас, кто поддерживает "красных дьяволов".

Я считаю себя привилегированным, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством.

В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперед, мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы.

Федерация, с которой я провел несколько обсуждений, приняла мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению.

Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший курс действий для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», — написал Куртуа в своих соцсетях.

Контракт 38-летнего Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 31 июля 2026 года.