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    Куртуа сообщил об отказе играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско

    Футбол Сборная Бельгии ЧМ-2026 Реал Мадрид Футбол Испании
    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не будет играть за сборную Бельгии до тех пор, пока пост главного тренера занимает Доменико Тедеско.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Ранее по этой же причине Куртуа оказался играть за сборную Бельгии на Евро-2024.

    «Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и фанатам нашей национальной сборной.

    Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас, кто поддерживает "красных дьяволов".

    Я считаю себя привилегированным, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.

    К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством.

    В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперед, мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы.

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    • Федерация, с которой я провел несколько обсуждений, приняла мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению.

    Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший курс действий для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

    Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», — написал Куртуа в своих соцсетях.

    Контракт 38-летнего Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 31 июля 2026 года.

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