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    Стало известно, когда Салах может покинуть «Ливерпуль»

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    Мохамед Салах пока не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации Liverpool Echo, Салах покинет «Ливерпуль» после истечения срока действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2025 года.

    Источник утверждает, что у египетского нападающего пока нет желания подписывать новый контракт с английским клубом.

    Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы» за 42 миллиона евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 52 миллиона евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении Салаха заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.

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