Стало известно, когда Салах может покинуть «Ливерпуль»

пока не планирует продлевать контракт с

По информации Liverpool Echo, Салах покинет «Ливерпуль» после истечения срока действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2025 года.

Источник утверждает, что у египетского нападающего пока нет желания подписывать новый контракт с английским клубом.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы» за 42 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 52 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении Салаха заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.