Стало известно, когда Салах может покинуть «Ливерпуль»

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
По информации Liverpool Echo, Салах покинет «Ливерпуль» после истечения срока действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2025 года.
Источник утверждает, что у египетского нападающего пока нет желания подписывать новый контракт с английским клубом.
Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы» за 42 миллиона евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 52 миллиона евро.
Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении Салаха заинтересованы ведущие клубы Саудовской Аравии.