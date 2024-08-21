«Челси» надеется получить до 200 млн фунтов от продажи игроков до закрытия трансферного окна

Рахим Стерлинг Фото: globallookpress.com
По информации Mirror Football, лондонский клуб пытается избавиться от Рахима Стерлинга, Ромелу Лукаку и Бена Чилуэлла.
Источник отмечает, что владельцы «Челси» надеются, что до конца августа смогут получить от продажи игроков до 200 миллионов фунтов.
При этом речь идет не только о вышеупомянутых футболистах.
Ранее стало известно, что «Челси» вынужден продавать своих футболистов, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.
В ближайшем матче «Челси» сыграет 22 августа против швейцарского «Серветта» в рамках квалификации Лиги конференций. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.