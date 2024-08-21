«Челси» надеется получить до 200 млн фунтов от продажи игроков до закрытия трансферного окна

перед закрытием летнего трансферного окна планирует продать как минимум трех игроков.

По информации Mirror Football, лондонский клуб пытается избавиться от Рахима Стерлинга, Ромелу Лукаку и Бена Чилуэлла.

Источник отмечает, что владельцы «Челси» надеются, что до конца августа смогут получить от продажи игроков до 200 миллионов фунтов.

При этом речь идет не только о вышеупомянутых футболистах.

Ранее стало известно, что «Челси» вынужден продавать своих футболистов, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

В ближайшем матче «Челси» сыграет 22 августа против швейцарского «Серветта» в рамках квалификации Лиги конференций. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.