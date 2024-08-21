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    «Челси» надеется получить до 200 млн фунтов от продажи игроков до закрытия трансферного окна

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    «Челси» перед закрытием летнего трансферного окна планирует продать как минимум трех игроков.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    По информации Mirror Football, лондонский клуб пытается избавиться от Рахима Стерлинга, Ромелу Лукаку и Бена Чилуэлла.

    Источник отмечает, что владельцы «Челси» надеются, что до конца августа смогут получить от продажи игроков до 200 миллионов фунтов.

    При этом речь идет не только о вышеупомянутых футболистах.

    Ранее стало известно, что «Челси» вынужден продавать своих футболистов, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

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    • В ближайшем матче «Челси» сыграет 22 августа против швейцарского «Серветта» в рамках квалификации Лиги конференций. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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