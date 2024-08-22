22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Челси» и «Серветт». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: после первого тура у «Челси» пока нет очков в таблице АПЛ.

Последние матчи: команда уступила прошлогоднему чемпиону «Ман Сити» со счетом 0:2 абсолютно по делу, соперник прибавил ровно тогда, когда ему захотелось, и взял три очка.

Ранее были ничья с «Интером» (1:1) в товарищеском матче и поражение от «Реала» (1:2).

Не сыграют: травмированы Джеймс и Джексон.

Состояние команды: у «Челси» все как обычно в футбольном менеджере. Команда активно продает своих воспитанников, которые ей абсолютно не нужны, зато покупает молодые проспекты, которые в большинстве своем не заиграют.

Перед новым главным тренером Энцой Мареской стоят труднейшие задачи в этом сезоне.

«Серветт»

Турнирное положение: сейчас «Серветт» идет в чемпионате Швейцарии на пятом месте с 9 очками, но у команды на игру больше, чем у конкурентов.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в квалификации Лиги Европы «Серветт» уступил по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:0, 1:2) и оказался в ЛК.

В последних матчах был разгром «Бернекса» (7:1) в Кубке Швейцарии и разгромное поражение дома от «Базеля» (0:6) в чемпионате.

Не сыграют: травмирован Виктори Беньянга.

Состояние команды: почти весь костяк «Серветта» находится в самом соку по футбольным меркам от 26 до 30 лет, довольно сыгран, пусть там и нет звезд с европейским именем.

Команда часто играет неровно в этом сезоне, но сейчас перед ней стоит задача пробиться в групповой этап Лиги конференций и мотивации будет хоть отбавляй.

Статистика для ставок

Никогда ранее «Челси» и «Серветт» не играли между собой

В четырех последних играх у «Челси» три поражения и одна ничья

У «Серветта» за тот же период одна победа, одна ничья и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,17, а на «Серветт» — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 7,50.

Тотал меньше 3,5 идет и тотал больше 3,5 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: «Челси» пока только в очередной раз отстраивается и пока не ясно, как будут «аристократы» выглядеть под началом Энцо Марески. Традиционно английские клубы прохладно относятся к матчам в ЛЕ и ЛК, выставляя зачастую составы далекие от оптимальных. «Серветт» наоборот будет предельно мотивирован и ляжет костями.

Ставка: победа «Серветта» с форой +2 за 2,10.

Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рискованный исход.

Ставка: победа «Серветта» с форой +1 за 4,15.