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    «Челси» — «Серветт». Ставка (к. 2.10) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Серветт»
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    Энцо Мареска — новый тренер «Челси»
    22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Челси» и «Серветт». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Серветт

    Серветт

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: после первого тура у «Челси» пока нет очков в таблице АПЛ.

    Последние матчи: команда уступила прошлогоднему чемпиону «Ман Сити» со счетом 0:2 абсолютно по делу, соперник прибавил ровно тогда, когда ему захотелось, и взял три очка.

    Челси — Серветт: коэффициенты букмекеров

    Ранее были ничья с «Интером» (1:1) в товарищеском матче и поражение от «Реала» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы Джеймс и Джексон.

    Состояние команды: у «Челси» все как обычно в футбольном менеджере. Команда активно продает своих воспитанников, которые ей абсолютно не нужны, зато покупает молодые проспекты, которые в большинстве своем не заиграют.

    Перед новым главным тренером Энцой Мареской стоят труднейшие задачи в этом сезоне.

    «Серветт»

    Турнирное положение: сейчас «Серветт» идет в чемпионате Швейцарии на пятом месте с 9 очками, но у команды на игру больше, чем у конкурентов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в квалификации Лиги Европы «Серветт» уступил по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:0, 1:2) и оказался в ЛК.

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    В последних матчах был разгром «Бернекса» (7:1) в Кубке Швейцарии и разгромное поражение дома от «Базеля» (0:6) в чемпионате.

    Не сыграют: травмирован Виктори Беньянга.

    Состояние команды: почти весь костяк «Серветта» находится в самом соку по футбольным меркам от 26 до 30 лет, довольно сыгран, пусть там и нет звезд с европейским именем.

    Команда часто играет неровно в этом сезоне, но сейчас перед ней стоит задача пробиться в групповой этап Лиги конференций и мотивации будет хоть отбавляй.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее «Челси» и «Серветт» не играли между собой

    • В четырех последних играх у «Челси» три поражения и одна ничья

    • У «Серветта» за тот же период одна победа, одна ничья и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,17, а на «Серветт» — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 7,50.

    Тотал меньше 3,5 идет и тотал больше 3,5 идут по равной линии за 1,90.

    Прогноз: «Челси» пока только в очередной раз отстраивается и пока не ясно, как будут «аристократы» выглядеть под началом Энцо Марески. Традиционно английские клубы прохладно относятся к матчам в ЛЕ и ЛК, выставляя зачастую составы далекие от оптимальных. «Серветт» наоборот будет предельно мотивирован и ляжет костями.

    Ставка: победа «Серветта» с форой +2 за 2,10.

    Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рискованный исход.

    Ставка: победа «Серветта» с форой +1 за 4,15.

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    «Челси» — «Серветт». Ставка (к. 2.10) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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