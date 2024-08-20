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    Нойер останется в сборной Германии до ЧМ-2026

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии ЧМ-2026 Бавария
    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не собирается в ближайшее время завершать карьеру в сборной Германии.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    По информации журналиста Кристиана Фалька, Нойер планирует остаться в сборной еще на два года и сыграть на следующем чемпионата мира.

    Источник при этом уточняет, что 38-летний голкипер планирует пропустить сентябрьские матчи Бундестим.

    ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Нойеру в марте 2026-го исполнится 40 лет.

    Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года. С тех пор он провел 124 матча, в которых пропустил 118 мячей.

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