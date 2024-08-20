Нойер останется в сборной Германии до ЧМ-2026

Вратарь «Баварии»не собирается в ближайшее время завершать карьеру в сборной

По информации журналиста Кристиана Фалька, Нойер планирует остаться в сборной еще на два года и сыграть на следующем чемпионата мира.

Источник при этом уточняет, что 38-летний голкипер планирует пропустить сентябрьские матчи Бундестим.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Нойеру в марте 2026-го исполнится 40 лет.

Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года. С тех пор он провел 124 матча, в которых пропустил 118 мячей.

Напомним, полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ранее объявил о завершении карьеры в сборной Германии.