Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

Швейцарский голкипер, который защищает цветапринял решение о завершении международной карьеры.

«После тщательных размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 матчах на самом высоком уровне в течение 12 лет.

После завершения ещё одного великолепного финального турнира, чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провёл незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться», — отметил Зоммер на своей странице в социальной сети.

Ян Зоммер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года и три раза был признан лучшим футболистом своей страны.