Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии

Ян Зоммер Фото: globallookpress.com
«После тщательных размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в 94 матчах на самом высоком уровне в течение 12 лет.
После завершения ещё одного великолепного финального турнира, чемпионата Европы в соседней с нами Германии, где я раньше провёл незабываемые годы в Бундеслиге, настал момент попрощаться», — отметил Зоммер на своей странице в социальной сети.
Ян Зоммер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года и три раза был признан лучшим футболистом своей страны.