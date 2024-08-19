«Мальорка» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

Джуд Беллингем («Реал») Фото: globallookpress.com
Мадридский клуб не смог удержать победу. На гол Родриго хозяева смогли ответить точным ударом Ведата Мурики.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Реал Мадрид 1:1
Голы: 0:1 Родриго (13'), 1:1 Ведат Мурики (53') Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 72'), Омар Маскарель (Хосе Копете, 90'), Саму Кошта, Такума Асано (Кайл Ларин, 72'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 67'), Ведат Мурики Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 88'), Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер, 88'), Орельен Чуаэми (Лука Модрич, 63'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 88'), Килиан Мбаппе, Родриго Предупреждения: Jagoba Arrasate (45 + 3'), Пабло Маффео (45 + 3') Удаление: Ферлан Менди (90 + 7')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, действующий чемпион Испании потерял очки в первом туре. «Мальорка» и «Реал» смогли набрать по одному очку.