Конте: После перерыва «Наполи» растаял, как снег на солнце

Наставникподвел итог матча против(0:3).

«В первом тайме в игре участвовала только одна команда. Не думаю, что у "Вероны" были моменты. Но после перерыва мы сразу же позволили "Вероне" забить. А потом мы растаяли, как снег на солнце.

Мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые с такой страстью следят за нами. Я тренер, и будет правильно взять всю ответственность на себя. Я приношу извинения, потому что второй тайм был неприемлемым.

Сегодняшняя игра показывает, что нам нужно усердно работать над всеми аспектами. Я приехал в "Наполи" с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Если я смогу помочь "Наполи", то сделаю это.

Что касается трансферов, то может прийти еще один, два, три или четыре игрока — столько, сколько клуб захочет подписать. С проблемами нужно сталкиваться лицом к лицу, и их не всегда легко решить», — цитирует Конте Football Italia.