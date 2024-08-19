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    Конте: После перерыва «Наполи» растаял, как снег на солнце

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    Наставник «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Вероны» (0:3).

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «В первом тайме в игре участвовала только одна команда. Не думаю, что у "Вероны" были моменты. Но после перерыва мы сразу же позволили "Вероне" забить. А потом мы растаяли, как снег на солнце.

    Мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые с такой страстью следят за нами. Я тренер, и будет правильно взять всю ответственность на себя. Я приношу извинения, потому что второй тайм был неприемлемым.

    Сегодняшняя игра показывает, что нам нужно усердно работать над всеми аспектами. Я приехал в "Наполи" с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Если я смогу помочь "Наполи", то сделаю это.

    Что касается трансферов, то может прийти еще один, два, три или четыре игрока — столько, сколько клуб захочет подписать. С проблемами нужно сталкиваться лицом к лицу, и их не всегда легко решить», — цитирует Конте Football Italia.

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