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    «Ренн» разгромил «Лион»

    «Ренн» — «Лион»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Лион
    В поединке первого тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле разгромил «Лион» со счетом 3:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Авторами забитых мячей в этом противостоянии стали Бенжамин Буриго, Амин Гуири и Тони Майстер.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Лион 3:0
    Голы: 1:0 Бенжамен Буриго (19'), 2:0 Амин Гуири (21'), 3:0 Henrik Wendel Meister (90 + 2') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон (Ханс Хатебур, 73'), Кристофер Ву, Лео Эстигор, Алиду Сейду (Адриен Трюффер, 87'), Бенжамен Буриго (Батист Сантамария, 82'), Азор Матусива, Глен Камара, Людовик Блас, Альберт Грёнбек (Henrik Wendel Meister, 87'), Амин Гуири Лион: Абнер Винисиус (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 86'), Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Эрнест Нуама (Мама Бальде, 76'), Максанс Какере (Mahamadou Diawara, 85'), Неманья Матич (Корентин Толиссо, 86'), Орел Мангала (Малик Мартен Фофана, 68'), Саид Бенрахма, Жорж Микаутадзе, Lucas Perri Предупреждения: Лео Эстигор (42'), Дуйе Чалета-Цар (44'), Лоранс Ассиньон (64')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Ренн» смог набрать первые три балла в новом сезоне. У «Лиона» нет очков.

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