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    Лаксальт: Матч с «Крыльями Советов» вышел тяжелым

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    Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о победе над «Крыльями Советов» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    Игра состоялась в Москве 17 августа. По словам Лаксальта, матч с самарским клубом оказался трудным.

    «Игра с "Крыльями" получилась тяжёлой. У нас до этого было поражение. Но хорошо, что мы продолжаем добиваться наших целей. Не могу ничего сказать по моменту на Олейникове, был ли там пенальти или нет. Я видел на повторе, что там был контакт, но достаточно мягкий. Однако эти решения принимают судья и VAR. Они увидели, что и не было пенальти в моменте с Бителло», — сказал Лаксальт «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 12 очков в четырех турах РПЛ.

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