Лаксальт: Матч с «Крыльями Советов» вышел тяжелым

Диего Лаксальт Фото: globallookpress.com
Игра состоялась в Москве 17 августа. По словам Лаксальта, матч с самарским клубом оказался трудным.
«Игра с "Крыльями" получилась тяжёлой. У нас до этого было поражение. Но хорошо, что мы продолжаем добиваться наших целей. Не могу ничего сказать по моменту на Олейникове, был ли там пенальти или нет. Я видел на повторе, что там был контакт, но достаточно мягкий. Однако эти решения принимают судья и VAR. Они увидели, что и не было пенальти в моменте с Бителло», — сказал Лаксальт «Чемпионату».
«Динамо» набрало 12 очков в четырех турах РПЛ.