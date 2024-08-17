«Ростов» — «Оренбург»: счет матча 3:2 (0:2), обзор голов

В матче 5-го тура РПЛодержал волевую победу надсо счетом 3:2, забив решающий мяч в добавленное время.

На 18-й минуте счет открыл аргентинец Брайан Мансилья. На 35-й минуте преимущество «Оренбурга» удвоил костариканец Джимми Марин.

За две минуты до этого Роналду не реализовал 11-метровый.

Игру перевернула замена Николая Комличенко на Даниила Уткина в перерыве матча. На 51-й и 52-й минутах нападающих забил по голу и помог «Ростову» сравнять счет.

А победный мяч на 90+4-й минуте забил бразилец Роналдо, который смог реабилитироваться за незабитый пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Оренбург 3:2 Голы: 0:1 Брайан Мансилья (18'), 0:2 Химми Марин (35'), 1:2 Николай Комличенко (51'), 2:2 Николай Комличенко (52'), 3:2 Роналдо (90+4') Ростов: Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков, Yatimov R., Saravia Salvia R. A. Оренбург: Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Александр Коваленко, Химми Марин, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S.

После этого матча у «Ростова» стало 8 очков, он идет на четвертом месте. «Оренбург» с 5 очками на 9-й позиции.