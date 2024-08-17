Анчелотти: Нам придется бороться за титул, «Барселона» и «Атлетико» здорово усилились

Главный тренервысказался о конкуренции в предстоящем сезоне испанской Примеры.

«За титул Примеры придётся побороться со всеми командами, а качество испанского футбола очевидно не только из-за того, как команды выступают в Ла Лиге, но и из-за того, что испанцы смогли показать на Евро-2024, а также на Олимпиаде. Это качественный футбол.

Кроме того, "Барселона" и "Атлетико" здорово усилились. Нам придётся бороться за титул. Это будет весёлый чемпионат», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что новый сезон испанской Примеры стартовал вчера, 16-го августа. В 1-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет против «Мальорки» 18-го числа в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.