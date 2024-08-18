18 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Реал». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «островитяне» в прошлом сезоне точно ниже своих возножностей.

«Киноварные» смогли набрать только 40 очков и финишировали на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Красно-черные» смогли 33 раза поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.

Последние матчи: команда из Пальма-де-Мальорки завершила прошлый сезон победой над «Хетафе» (2:1) и ничьими с «Альмерией» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Во время подготовки к сезону «Мальорка» победила «Крю» (3:1), «Барнсли» (1:0), «Вест Бромвич» (1:0), «Побленсе» (5:0) и «Бургос» (2:0), а также сыграла вничью с «Болоньей» (1:1).

Не сыграют: не сможет выйти на поле травмированный Хавьер Льябрес.

Состояние команды: подопечные Хавьера Агирре летом подписали Хоана Мохику, Такуму Асано и Матеу Морея, а вот ушли Предраг Райкович, Хабиб Кулибали и Амат Ндиайе.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В Примере мадридский коллектив смог набрать 95 очков и на 10 баллов опередил ближайшего преследователя.

Коллектив из Мадрида смог 82 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в последних матчах прошлого сезоне «сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом». До этого «Королевский клуб» разбил «Алавес» (5:0) и «Гранаду» (4:0).

В этом сезоне команда из столицы Испании уже стартовала с победы над «Аталантой» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

Не сыграют: столичной команде не помогут травмированные Давид Алаба и Эдуарду Камавинга.

Состояние команды: летом в «Реал» пришли Килиан Мбаппе и Эндрик, а вот покинули стан команды Карло Анчелотти только те игроки, которые были не основными.

В новом сезоне «Реал», как и всегда, будет бороться только за самые высокие места во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Мальорка» не проигрывает 4 подряд официальных матча

«Реал» не забил только в 1 из последних 30 матчей

В прошлом сезоне «Реал» дважды минимально переиграл «Мальорку»

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров:«Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Мальорки» — в 7.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: команды должны показать результативный футбол и забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.13.

Прогноз: «Реал» обязан начать защиту титула с уверенной победы.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.35.