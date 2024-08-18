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    Сможет ли «Реал» уверенно обыграть «Мальорку»?

    Мальорка — Реал: прогноз и ставка (коэффициент 2.13) на футбол. 18/08/2024 в 22:30

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Реал»
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    Лука Модрич («Реал»)
    18 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Реал». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Августа 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 22:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «островитяне» в прошлом сезоне точно ниже своих возножностей.

    «Киноварные» смогли набрать только 40 очков и финишировали на 15-й строчке в турнирной таблице.

    Мальорка — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    «Красно-черные» смогли 33 раза поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: команда из Пальма-де-Мальорки завершила прошлый сезон победой над «Хетафе» (2:1) и ничьими с «Альмерией» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Во время подготовки к сезону «Мальорка» победила «Крю» (3:1), «Барнсли» (1:0), «Вест Бромвич» (1:0), «Побленсе» (5:0) и «Бургос» (2:0), а также сыграла вничью с «Болоньей» (1:1).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле травмированный Хавьер Льябрес.

    Состояние команды: подопечные Хавьера Агирре летом подписали Хоана Мохику, Такуму Асано и Матеу Морея, а вот ушли Предраг Райкович, Хабиб Кулибали и Амат Ндиайе.

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    В Примере мадридский коллектив смог набрать 95 очков и на 10 баллов опередил ближайшего преследователя.

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    • Коллектив из Мадрида смог 82 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в последних матчах прошлого сезоне «сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом». До этого «Королевский клуб» разбил «Алавес» (5:0) и «Гранаду» (4:0).

    В этом сезоне команда из столицы Испании уже стартовала с победы над «Аталантой» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

    Не сыграют: столичной команде не помогут травмированные Давид Алаба и Эдуарду Камавинга.

    Состояние команды: летом в «Реал» пришли Килиан Мбаппе и Эндрик, а вот покинули стан команды Карло Анчелотти только те игроки, которые были не основными.

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    В новом сезоне «Реал», как и всегда, будет бороться только за самые высокие места во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Мальорка» не проигрывает 4 подряд официальных матча

    • «Реал» не забил только в 1 из последних 30 матчей

    • В прошлом сезоне «Реал» дважды минимально переиграл «Мальорку»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров:«Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Мальорки» — в 7.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: команды должны показать результативный футбол и забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.13.

    Прогноз: «Реал» обязан начать защиту титула с уверенной победы.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.35.

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    «Мальорка» — «Реал»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» уверенно обыграть «Мальорку»?
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