ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
    Все новости спорта

    Сутормин рассказал, почему решил перейти в «Ростов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Зенит РПЛ Футбол России
    Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Ростова».

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    Сутормин будет выступать за «Ростов» на правах аренды. При этом его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.

    «Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.

    С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против "Ростова" всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.

    Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать — я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится», — сказал 30-летний футболист, слова которого приводит пресс-служба «Ростова».

  • В свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • Семь игроков чемпионата России, чьи контракты с клубами подошли к концу
  • 25/07/2024

    • Во второй половине прошлого сезона Сутормин выступал на правах аренды за «Сочи».

    Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,2 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Драконы» не заметят «Санта-Клару»?
  • «Санта-Клара» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры