Сутормин рассказал, почему решил перейти в «Ростов»

Полузащитникпрокомментировал свой переход из

Сутормин будет выступать за «Ростов» на правах аренды. При этом его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.

«Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.

С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против "Ростова" всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.

Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать — я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится», — сказал 30-летний футболист, слова которого приводит пресс-служба «Ростова».

Во второй половине прошлого сезона Сутормин выступал на правах аренды за «Сочи».

Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,2 миллиона евро.