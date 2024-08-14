Васильев: Это кубковые матчи, они будут проходить тяжело

Полузащитниквысказался о матче против(1:0) в Кубке России.

«Сегодня была тяжелая игра. В первом тайме у нас не очень хорошо получалось в атакующих действиях. Атакующий футбол не очень хорошо шел. Во втором стало чуть получше. Но в целом это кубковые матчи, они так и будут проходить тяжело.

Не знаю, просто поговорили в раздевалке и поняли наши ошибки, вышли и исправили. Потом у нас пошла игра, начали зоны появляться, "Рубин" стал еще больше открываться. Когда забили, стало еще легче.

Гол? Грицаенко пошел на дриблинге в центр, Изидор и Саня Ерохин начали его прессинговать, отобрали мяч, пас на Артура, я забежал, он отдал мне, я, слава богу, попал», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

«Зенит» после этого стал единоличным лидером группы с 6 очками, у «Рубина» осталось три очка, он пока идет вторым.