Станкович: Ребята показали то, что я хотел

Главный тренерподвел итог матча против(3:0) в Кубке России.

«Я рад и счастлив за тех ребят, которые сегодня вышли на поле. Сегодня они показали то, что я хотел. Они все сделали на поле и показали в матче с очень серьезным соперником, с высокой интенсивностью, большими скоростями и борьбой. Сейчас вы понимаете, когда я говорил, что у меня 20 футболистов основного состава. И когда я говорю, что мы делаем ротацию, я на них всех рассчитываю.

Зиньковский и Зорин? Я попросил их изменить матч, и они это сделали. Когда они выходили, я попросил их добавить скорости, качества интенсивности. Всем им удалось это сделать. Комплименты всем футболистам. Да, кому‑то нужно прибавлять, есть определенные моменты, но сегодня ребята показали, что они молодцы», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Таким образом, «Спартак» смог набрать шесть очков и идет первым в группе А. У «Крыльев Советов» нет баллов и последняя строчка.