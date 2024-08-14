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    Станкович: Ребята показали то, что я хотел

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча против «Крыльев Советов» (3:0) в Кубке России.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Я рад и счастлив за тех ребят, которые сегодня вышли на поле. Сегодня они показали то, что я хотел. Они все сделали на поле и показали в матче с очень серьезным соперником, с высокой интенсивностью, большими скоростями и борьбой. Сейчас вы понимаете, когда я говорил, что у меня 20 футболистов основного состава. И когда я говорю, что мы делаем ротацию, я на них всех рассчитываю.

    Зиньковский и Зорин? Я попросил их изменить матч, и они это сделали. Когда они выходили, я попросил их добавить скорости, качества интенсивности. Всем им удалось это сделать. Комплименты всем футболистам. Да, кому‑то нужно прибавлять, есть определенные моменты, но сегодня ребята показали, что они молодцы», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Таким образом, «Спартак» смог набрать шесть очков и идет первым в группе А. У «Крыльев Советов» нет баллов и последняя строчка.

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