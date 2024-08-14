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    Лапочкин: Кажется странным, что на старте сезона руководителя судей не было в России около месяца

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о главе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.

    Сергей Лапочкин
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    Сергей Лапочкин

    Мажич во время старта сезона в РПЛ работал на олимпийском футбольном турнире.

    «Мажич сотрудничает с ФИФА, все об этом знают. В свое время у нас руководил Валентин Валентинович Иванов, и одновременно он был инструктором ФИФА — ездил на чемпионаты мира и другие турниры. Только когда он был руководителем в России, он приостанавливал деятельность и отдавался работе здесь.

    Возможно, с Мажичем были договоренности, что он может ездить на все турниры, но мне кажется странным, что на старте сезона руководителя судей нет на месте около месяца.

    Если бы объяснили, было бы проще. Так же мы видим, что Мажич уходит от публичности — это его стиль. Некоторые могут его похвалить, что гнет свою линию.

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    • Наверное, это вопрос договоренностей, о которых мы не знаем. Но когда Павел Каманцев начинал руководить судейским комитетом, нам говорили, что будет больше открытости. Пока я этого не вижу.

    Возможно, зря мы так говорим про Мажича, он просто выполняет условия, которые прописаны в контракте», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

    Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

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