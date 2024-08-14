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    Спортивный директор «Ростова» раскритиковал главу департамента судейства РФС Мажича

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин выступил с резкой критикой в адрес главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

    Милорад Мажич
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    Милорад Мажич

    «У меня было помутнение, что в моменте в матче "Пари НН" и махачкалинского "Динамо" практически все решения арбитра признали верными.

    Меня смущает, что мы этого человека (Мажича — прим.) не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции. Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

    Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами. Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

    Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок. В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

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    • Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

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