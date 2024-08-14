Спортивный директор «Ростова» раскритиковал главу департамента судейства РФС Мажича

Спортивный директор «Ростова»выступил с резкой критикой в адрес главы департамента судейства РФС

«У меня было помутнение, что в моменте в матче "Пари НН" и махачкалинского "Динамо" практически все решения арбитра признали верными.

Меня смущает, что мы этого человека (Мажича — прим.) не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции. Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами. Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок. В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.