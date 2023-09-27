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    Президент «Урала»: Мажич не принимает никаких мер, зато уже успел рассказать, какой он молодец

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    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал главу судейского департамента РФС Милорада Мажича.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «В начале чемпионата было не так много ошибок. Казалось бы, дальше судьи должны войти в ритм, набрать форму, допускать меньше ошибок. Но получается, наоборот.

    Нас нормально судили в начале чемпионата, и не потому, что мы тогда выигрывали. Мы же смотрим, анализируем и делаем выводы. А когда арбитр необъективен, это сразу заметно, по мелочам вроде фиксации мелких фолов и аутов.

    Новый глава судейского департамента уже успел два раза встретиться с журналистами и рассказать, какой он молодец.

    А почему нет встречи с клубами, где мы бы могли задать вопросы, в том числе о трактовке одинаковых эпизодов? Я думаю, у каждого из коллег есть такие же вопросы.

    Задача арбитра — не мешать, а помочь! А у их руководителя — помочь разобраться с системными вопросами.

    Однако Милорад Мажич не принимает никаких мер. Вот смотрите: сейчас тур прошел, ЭСК соберется только в пятницу, вердикт будет через неделю, когда до этого никому не будет дела, потому что впереди новые матчи.

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    • И еще раз повторю: если судья ошибся — накажите его! Если игрок ошибется — его могут посадить на лавку. С арбитрами почему не так?

    Мажич говорит арбитрам: я буду за вас, а клубы должны решать свои вопросы. Но это в корне неправильно: если судья ошибся, его нужно наказывать. Надо, чтобы судьи не мешали. Самый хороший судья — это тот, которого не видно на поле», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

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