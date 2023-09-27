Президент «Урала»: Мажич не принимает никаких мер, зато уже успел рассказать, какой он молодец

Президент «Урала»раскритиковал главу судейского департамента РФС

«В начале чемпионата было не так много ошибок. Казалось бы, дальше судьи должны войти в ритм, набрать форму, допускать меньше ошибок. Но получается, наоборот.

Нас нормально судили в начале чемпионата, и не потому, что мы тогда выигрывали. Мы же смотрим, анализируем и делаем выводы. А когда арбитр необъективен, это сразу заметно, по мелочам вроде фиксации мелких фолов и аутов.

Новый глава судейского департамента уже успел два раза встретиться с журналистами и рассказать, какой он молодец.

А почему нет встречи с клубами, где мы бы могли задать вопросы, в том числе о трактовке одинаковых эпизодов? Я думаю, у каждого из коллег есть такие же вопросы.

Задача арбитра — не мешать, а помочь! А у их руководителя — помочь разобраться с системными вопросами.

Однако Милорад Мажич не принимает никаких мер. Вот смотрите: сейчас тур прошел, ЭСК соберется только в пятницу, вердикт будет через неделю, когда до этого никому не будет дела, потому что впереди новые матчи.

И еще раз повторю: если судья ошибся — накажите его! Если игрок ошибется — его могут посадить на лавку. С арбитрами почему не так?

Мажич говорит арбитрам: я буду за вас, а клубы должны решать свои вопросы. Но это в корне неправильно: если судья ошибся, его нужно наказывать. Надо, чтобы судьи не мешали. Самый хороший судья — это тот, которого не видно на поле», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».