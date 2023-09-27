Президент «Урала»: Сегодня ВАР для нашего футбола — это зло

Президент «Урала»рассказал, почему екатеринбургский клуб после матча с «Краснодаром» (0:2) в девятом туре РПЛ попросил ЭСК РФС прокомментировать спорные эпизоды.

«Главное, чего мы хотели бы добиться — это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты.

И если судья ошибся, его нужно наказывать.

Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность.

Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной "Краснодара" в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра — я не понимаю.

Второй гол "Краснодара"? Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эммерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно?

Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника и решение меняется. Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола — это зло!», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».