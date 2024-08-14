Биджиев: Мы довольны качеством игры, но не результатом

Главный тренер махачкалинскогодал комментарий по поводу матча против московского(1:2) в Кубке России.

«Наша команда провела неплохой матч с точки зрения качества. Создали нормальное количество моментов, но не забили больше одного гола. Мы довольны качеством игры, но не результатом. Не считаю, что мы заслуживали поражения. Учтем ошибки, сделаем выводы и будем готовиться дальше.

Матч был сбалансирован как в первом, так и во втором таймах. Нам очень важен матч РПЛ, поэтому нужно было сохранять народ. Нужно было решать, но не забили, получили в свои ворота», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Теперь у обеих команд по три очка. Москвичи идут вторыми, махачкалинцы — третьими.