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    В РПЛ сообщили о переносе матча «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву

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    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил о переносе матча 5-го тура между «Факелом» и «Спартаком» из Воронежа в Москву.

    Александр Алаев — президент РПЛ
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    Александр Алаев — президент РПЛ

    «В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб "Факел" обратился в Российскую Премьер-Лигу с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком".

    Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на "Лукойл Арене". Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской Премьер-Лиги и утверждено президентом РФС.

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    • Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечённые стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах Факела», — приводит слова Алаева пресс-служба официального сайта РПЛ.

    Матч между «Факелом» и «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 18-го августа в 17:30 мск.

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