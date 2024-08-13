В РПЛ сообщили о переносе матча «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву

Президент российской Премьер-лигизаявил о переносе матча 5-го тура междуиз Воронежа в Москву.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб "Факел" обратился в Российскую Премьер-Лигу с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком".

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на "Лукойл Арене". Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской Премьер-Лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечённые стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах Факела», — приводит слова Алаева пресс-служба официального сайта РПЛ.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 18-го августа в 17:30 мск.