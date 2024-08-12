Семин: Мне нравится «Спартак» в последнее время

Известный тренерпрокомментировал ничью в матче междув четвертом туре РПЛ.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоялась в минувшее воскресенье в Москве и завершилась со счетом 0:0.

«"Ахмат" тянул время? Футбол — это игра на результат. Каждая команда видит свои возможности и строит от этого свою тактику. Здесь ничего необычного не произошло. Просто "Ахмат" хотел завоевать очки, и они это сделали.

"Спартак" должен быть готов к этому. Имея таких качественных игроков, "Спартак" должен был найти выход из этой сложной ситуации и переиграть оборону соперника.

Мне нравится "Спартак" в последнее время. Они агрессивные, эмоциональные, физически хорошо подготовлены.

У них достаточно много квалифицированных игроков, на которых можно строить комбинационную игру.

Успехи "Спартака" не за горами. Они должны правильно воспользоваться материалом, который у них есть», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».