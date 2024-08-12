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    Семин: Мне нравится «Спартак» в последнее время

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    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал ничью в матче между «Спартаком» и «Ахматом» в четвертом туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоялась в минувшее воскресенье в Москве и завершилась со счетом 0:0.

    «"Ахмат" тянул время? Футбол — это игра на результат. Каждая команда видит свои возможности и строит от этого свою тактику. Здесь ничего необычного не произошло. Просто "Ахмат" хотел завоевать очки, и они это сделали.

    "Спартак" должен быть готов к этому. Имея таких качественных игроков, "Спартак" должен был найти выход из этой сложной ситуации и переиграть оборону соперника.

    Мне нравится "Спартак" в последнее время. Они агрессивные, эмоциональные, физически хорошо подготовлены.

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    • У них достаточно много квалифицированных игроков, на которых можно строить комбинационную игру.

    Успехи "Спартака" не за горами. Они должны правильно воспользоваться материалом, который у них есть», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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