Карпукас о замедлении YouTube в России: К изменениям надо подстраиваться

Полузащитник «Локомотива»высказался о замедлении работы американского видеохостинга YouTube в России.

«У меня никаких проблем с ютубом не было — он нормально работал. А про его блокировку, то у нас сейчас такая жизнь.

Приходят какие-то изменения, к которым надо подстраиваться. Какое бы мое мнение ни было, если я не смогу подстраиваться, то просто не смогу пользоваться этими ресурсами.

А так вообще все равно, правильное решение закрыть ютуб или нет», — приводит слова Карпукаса Sport24.

Напомним, ранее стало известно, как «Матч ТВ» получил права на показ матчей Ла Лиги.