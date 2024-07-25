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    • Стало известно, как «Матч ТВ» получил права на показ матчей Ла Лиги
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    Стало известно, как «Матч ТВ» получил права на показ матчей Ла Лиги

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    Испанская Ла Лига досрочно расторгла действующий контракт с «Телеспортом» на трансляцию футбольных матчей, сообщает РБК.

    «Матч ТВ» снова будет показывать матчи испанской Ла Лиги
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    «Матч ТВ» снова будет показывать матчи испанской Ла Лиги

    Причиной расторжения договора стало нарушение финансовых обязательств гендиректором и основным бенефициаром компании Петром Макаренко.

    В связи с этим Ла Лига занялась поиском другого партнера и продала права на трансляцию матчей телеканалу «Матч ТВ».

    В Okko, который ранее показывал Ла Лигу, заявили, что вернули «Телеспорту» права на Ла Лигу для последующей монетизации.

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    • «Матч ТВ» 18 июля объявил, что с сезона 2024/2025 начнет транслировать матчи Ла Лиги. Соглашение заключено на семь лет.

    «Телеспорт» — крупнейший в России оператор прав на спортивные трансляции мировых турниров. Компания на 99% принадлежит Петру Макаренко. В апреле 2024 года суд отправил его под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанном с «трансляцией спортивных мероприятий».

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