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    Okko купил эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

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    Okko приобрел права на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Контракт рассчитан на три года и начнет действовать с ближайшего сезона — 2024/2025.

    Первой трансляцией Okko станет матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой».

    Финансовые детали сделки не разглашаются, но в Okko заявили, что для оплаты контрактов, как в случае с фильмами и сериалами, так и спортивными событиями, фирма «воспользуется стандартными механизмами».

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    • Трансляции будут доступны в Okko с полным объемом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

    Напомним, с сезона 2024/2025 количество матчей Лиги чемпионов в групповом турнире увеличится с 96 до 144 матчей за счет расширения турнира с 32 до 36 команд и с шести туров до восьми.

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