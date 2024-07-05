Okko купил эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

приобрел права на показ матчей, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

Контракт рассчитан на три года и начнет действовать с ближайшего сезона — 2024/2025.

Первой трансляцией Okko станет матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой».

Финансовые детали сделки не разглашаются, но в Okko заявили, что для оплаты контрактов, как в случае с фильмами и сериалами, так и спортивными событиями, фирма «воспользуется стандартными механизмами».

Трансляции будут доступны в Okko с полным объемом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Напомним, с сезона 2024/2025 количество матчей Лиги чемпионов в групповом турнире увеличится с 96 до 144 матчей за счет расширения турнира с 32 до 36 команд и с шести туров до восьми.