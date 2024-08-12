Адиев поблагодарил футболистов «Ахмата» после матча со «Спартаком»

Наставник «Ахмата»обратился к футболистам после матча РПЛ со «Спартаком». Встреча прошла 11 августа и закончилась вничью 0:0.

«Молодцы. Выдержали. Как я и говорю всем: во втором тайме моменты у нас были. И у них. Игра взвалилась. Мы своё чуть-чуть не дожали. После той игры, что дома была, нам надо было очки набрать, чтобы так более целостно и правильно подходить к следующему сопернику.

Парни, давайте — готовимся. И, как я сказал, у нас столько игр за эти двадцать дней. Поэтому с "Краснодаром" немного переформатируемся: другие люди у нас выйдут; и надо будет освежиться и в атаке, и в середине, где у нас есть возможность. Поэтому, парни, я вас очень прошу: готовьтесь! Готовьтесь! Должен этот результат подняться. Я думаю, эти победы тоже не за горами — они у нас будут. Парни, всем спасибо!» — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

В чемпионате России у «Ахмата» три набранных очка в четырех матчах.